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حبس الطلاب في واقعة التنمر بطفل سوداني

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فيديو التنمر
فيديو التنمر

وكالات- الدويني فولي

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بعد تداول الواقعة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أمرت نيابة حدائق القبة بحجز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، في واقعة "التنمر" ضد طالب من السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الأمن الإثنين الماضي، قد ألقت القبض على  المراهقين الثلاثة وواجهت النيابة العامة، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين استوقفوا شابا أثناء سيره بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به.

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