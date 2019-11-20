الأمور المستعجلة تؤيد شطب "رشدي" من سجلات الصيادلة

20 نوفمبر 2019 - 01:21 م

أيدت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حكم شطب الدكتور حاتم رشدي صاحب صيدليات رشدي و10 آخرين من نقابة الصيادلة.

وكان رشدي قد قدم استشكالا يطالب فيه بوقف قرار الشطب، لأنه يتسبب في نتائج خطيرة، حيث إنه مورد رزقهم الوحيد.

وخلال الجلسة، طالب ممثل نقابة صيادلة القاهرة وهيئة قضايا الدولة بعدم قبول الاستشكال ورفضه.

وتداخل الخبير الدوائي الصيدلي هاني سامح، في الدعوى مقدما شهادة تفيد بتنفيذ حكم شطب الدكتور حاتم رشدي من سجلات الصيادلة.

وفي وقت سابق خاطبت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة، بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وفقًا لحكم القضاء الذي صدر في شهر يونيو الماضي.

ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.