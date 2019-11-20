» أهم الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة

20 نوفمبر 2019 - 01:25 م

تنشر "المصريون" في نشرة الظهيرة، أهم الأخبار التي تهم متابعيها على مدار الساعات الماضية، التي تصدرها تعليق الإعلامي خالد أبو بكر على الأنباء التي ترددت بشأن إجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ورد الإفتاء على ظاهرة خلع الحجاب وغيرها من الأخبار التي جاءت كالتالي:

إعلامي: السيسي ملوش كتالوج وشفرته مبتتفكش

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على الأنباء الصحفية التي ترددت بشأن إجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: "إلى كل الصحفيين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوش كتالوج".

وأضاف خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من الصعب قراءة أو توقع الأسماء أو التوقيت أو عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم والمحافظين، لافتًا إلى أن الفهرس الخاص بـ"السيسي" مختلف معقبًا: "فهرس السيسي شفرته مبتتفكش".

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

سمت دار الإفتاء المصرية، الجدل الثائر بشأن ظاهرة خلع الحجاب الذي شغل كثيرًا من المصريين بين مؤيد ومعارض عقب إعلان الفنانة صابرين خلعها للحجاب رسميا عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".

ورد عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال متابعة جاء فيه:"ما حكم من ترك الحجاب رغم التزامه بكل العبادات؟".

وأوضح الشيخ الحجاب فرض، وتركه حرام شرعًا، معلقا: "الله الذي فرض الصلاة والصيام هو الذي فرض الحجاب".

ولفت "العجمي"، خلال بث مباشر على صفحة الإفتاء للرد على استفسارات المواطنين، إلى أن الحجاب صون وعفاف للمرأة، مشددًا أنه يجب على تركته أن ترتديه؛ لأنه فرض عليها.

الإسرائيلية جال جادوت التي يشاركها عمرو واكد في فيلم جديد؟

بمجرد إعلان الفنان عمرو واكد، المشاركة في الفيلم العالمي الجديد المرأة الخارقة 1948، مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت، تصدرت اسم الفنانة مؤشر البحث جوجل في مصر لمعرفتها.

وجادوت فنانة خدمت في الجيش الإسرائيلي عامين بناءً علي رغبتها، كما أنها أعلنت أنها تدعم الكيان الصهيوني.

وولدت الفنانة الإسرائيلية لأب مهندس وأم مدرسة، ودرست في مجال الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي "Bubot ".

وحصلت جادوت على لقب ملكة جمال إسرائيل، وكانت بوابة دخولها لعالم الشهرة، وتزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma .

وكان لها نصيب في هوليوود، حيث شاركت في جزء من سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious ، كما شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يستهدف علاج كل مريض داخل محافظته

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطة رفع كفاءة المنشآت الطبية "وحدات طب الأسرة والمستشفيات" طبقاً لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد، يأتي ذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان، أكدت خلال الاجتماع على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازي مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الطبية، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمحافظة ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبى، بهدف توفير كل التخصصات الطبية بالمحافظة، مؤكدة أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

استهداف مسئول كبير بالدولة وراء تفجير"الأورام"

كشف الإعلامي محمد الباز، مفاجأة مدوية تنشر لأول مرة عن حادث تفجير معهد الأورام الذي وقع مؤخرًا قائلاً: "التفجير كان مقصود بيه مسئول مصري كبير بس مش لازم نعلن رسمي".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئولا مصريا كبيرا، وأن السيارة كانت في خط سير هذا المسئول، والقدر أن هذا المسئول غادر مكانه مبكرًا".

وتابع: "مفجر معهد الأورام لم يفجر نفسه أمام المعهد، ولكنه انفجر نتيجة شجاره مع سائق آخر".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يطيقه بشر، وضحى كثيرًا من أجل مصر وشعبها، وتعرض للاغتيال أكثر من 10 مرات في السنوات الأخيرة، وكذلك عدد من المسئولين الكبار في الدولة، ولكن لم يعلن رسميا".