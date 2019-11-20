انتقادات لاذعة لنجم روما .أفعال صادمة عن والدته

20 نوفمبر 2019 - 01:29 م

تسببت صور فرانشيسكا كوستا، صاحبة الـ41 عامًا، ووالدة اللاعب نيكولو زانيولو المحترف فى صفوف روما، لتوجيه انتقادات حادة له.

والدة اللاعب اعتادت على أخذ الصور السيلفي، بوجه "البطة" المتعارف عليها، وبشكل جريء ما يضع اللاعب في مرمى الانتقادات.

فعلى الرغم من تفوق اللاعب فى مباراة فريقه الأخيرة أمام أرمينيا، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو، بتسديد هدفين كان الأول في الدقيقة التاسعة والثاني في الدقيقة 64، إلا أن الجماهير تغاضت عن ذلك وتذكروا صور والدته التي يعتبرها البعض "مثيرة".

وعبر اللاعب عن غضبه من والدته، بسبب الانتقادات التي لاحقته مؤخرًا، وكتب على إحدى صورها: "توقفي يا أمي.. لماذا تفعلين ذلك بفمك؟ أنت في الأربعين من عمرك".