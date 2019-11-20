» وزير النقل: الانتهاء من تحديث 41 جرارًا منتصف 2020

20 نوفمبر 2019 - 02:09 م

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم الأربعاء، بورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات؛ حيث تابع الوزير بدء مشروع العمرة الجسيمة لـ41 جرارًا في إطار التعاقد المبرم يوم الخميس الماضي بين هيئة السكك الحديدية، وشركة PRL الأمريكية، الذي يتضمن تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41.





وشاهد وزير النقل، بدء فك محركات ومواتير الجر لعدد 4 جرارات من الـ41 جرارا التي سيتم عمل العمرة الجسيمة لها؛ حيث سيتم شحن المحركات والمواتير إلى أمريكا لإصلاحها وصيانتها، أو استبدالها حسب الحالة الفنية لكل منها بالتزامن مع صيانة وإصلاح باقي أجزاء الجرارات بقطع غيار أصلية وبأيدي عمال وفنيين مصريين، وتحت إشراف خبراء من الشركة الأجنبية.





وتابع وزير النقل، أن مشروع تطوير الورشة، الذي اشتمل على إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة، ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة استخدامها؛ لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات وإصلاح وحدات البواجي والموتورات؛ إضافة إلي إنشاء ورشتين موازيتين لورشة العمرة والموتورات وورشة البورينج وإمدادها بماكينات CNC "ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة"، وإنشاء مخازن جديدة لاستيعاب كافة قطع الغيار.















وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه سيتم الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ 41 جرار قبل نهاية 30/ 6 / 2020 ، مضيفًا أننا نسابق الزمن لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، سواء من خلال دعم الأسطول الحالي من الجرارات، أو شراء جرارات جديدة؛ بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة، وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية؛ ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد.







