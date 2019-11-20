مفاجأة.. «الخطيب» يرحل عن الأهلي بسبب ظروفه الصحية

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قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عدم الاستمرار في رئاسة النادي من خلال الترشح في الانتخابات القادمة مرة أخرى، بسبب ظروفه الصحية.

وقال الإعلامي كريم حسن شحاتة، في برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على القناة الأولى، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، قرر عدم الترشح لرئاسة القلعة الحمراء مجدداً بسبب ظروفه الصحية.

وأضاف الإعلامي أن الخطيب قرر دعم محمود طاهر المنتظر ترشحه للرئاسة بالقلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة.

وأشار كريم شحاتة إلى أن العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الحالي من المتوقع أن يخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة لتكون المنافسة بين محمود طاهر والعامري فاروق.

الجدير ذكره أن محمود الخطيب يعاني من آلام في العمود الفقري، وأجرى أكثر من عملية جراحية خارج مصر، كما أنه يتردد على الطبيب المتابع من وقت لآخر.


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