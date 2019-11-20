» «رينارد» يعلن قائمة السعودية في «خليجي 24»

20 نوفمبر 2019 - 05:04 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، القائمة النهائية للفريق والتي ستشارك في كأس الخليج العربي لكرة القدم 24، المقرر أن تنطلق في قطر في 26 من نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة الأخضر 23 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالالة المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات عمان، والكويت، والبحرين.

وتنطلق منافسات البطولة في 26 نوفمبر الجاري، وتختتم في الثامن من ديسمبر المقبل.