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جوزيه مورينيو ثاني أغلى راتب بالدوري الإنجليزي

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اليمن

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أنهى مسئولو توتنهام هوتسبير الإنجليزي إجراءات تعاقدهم مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ليكون المدير الفني الجديد للفريق، على أن يحصل على ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن أن مورينيو سيحصل مع توتنهام على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ضعف ما كان يتقاضاه ماوريسيو بوتشتينو، المدرب المقال من تدريب الفريق.

وتعاقد توتنهام مع جوزيه مورينيو، حتى موسم 2022 - 2023، خلفًا للمدرب بوتشتينو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج السبيرز.


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