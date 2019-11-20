4.5 مليون طفل يمني بلا تعليم منذ 2014

20 نوفمبر 2019 - 05:35 م

تسببت سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، في حرمان 4.5 مليون طفل من التعليم في البلاد.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، اليوم الأربعاء، إن "4.5 مليون طفل تسربوا (انقطعوا) وحُرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر 2014".

وأرجعت أسباب الانقطاع والحرمان إلى "قصف الحوثيين للمدراس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيهم إلى تعطيل العملية التعليمية، والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة الى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية".

وذكرت في تصريحها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن مليوني طفل من إجمالي 3 مليون طفل مولود منذ اندلاع الحرب، يعانون من مشاكل صحية، وتوفي معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والطرقات، أدت إلى مقتل وإصابة حوالي 800 طفل.

ولفتت إلى أن "الحرب التي سببتها مليشيا الانقلاب، وفقدان معظم الأسر لعائلها، وانهيار الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الخاضعة للمليشيا، حولت أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، ويقومون بالإشغال الشاقة لإعالة أسرهم".

واتهمت الكمال، الحوثيين بتجنيد أكثر من 23 ألف طفل، واختطاف 700 آخرين على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتهم.