» في الشتاء.. أفضل 5 أطعمة تقوي الجهاز المناعي

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تنتشر العدوى والفيروسات ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية خاصة مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة، خاصة الأطفال وذلك نظرًا لضعف الجهاز المناعي عندهم.

ونستعرض في هذا التقرير، بعض الأطعمة الهامة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل حسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday وهى:

1ـ التوت البرى

- يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، مما يقوى الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

2ـ القرنبيط

يعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، فهو يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض.

3ـ البطاطا الحلوة

- غنية بالبيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.

4ـ السبانخ

- من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية، حيث تحمى الجسم من الفيروسات والجراثيم.

5ـ البرتقال

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى، مما يعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمى الجسم من الفيروسات والعدوى.


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