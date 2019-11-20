«بيتزا وأسماك ولحوم».. وجبات سجناء برج العرب

20 نوفمبر 2019 - 05:49 م

وافقت وزارة الداخلية على زيارة وفد يضم حقوقيين وبرلمانيين وإعلاميين من بينهم أحمد موسى، وتامر أمين وعمرو الليثي ، لسجن برج العرب، وتفقد السجن والوجبات التي تقدم للنزلاء.

وتضمنت الوجبات التي تقدم للسجناء أسماك وبيتزا ولحوم وفراخ وخضراوات وفاكهة.

كما تفقدت الوفود المشاركة، كافتيريا السجن والتي تضم أشهى المأكولات والمشروبات ويتم بيعها للنزلاء وفقا للأسعار التي تحدد السجن.

وحرص المشاركون على تفقد مخبز السجن ويقوم العاملون به من نزلاء السجن ويرتدون أدوات السلامة، والذي ينتج الخبز اللازمة للنزلاء بجودة عالية.