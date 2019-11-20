» الملك سلمان: إذا أرادت إيران الحرب فسندافع عن شعبنا بحزم

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ندد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بالسياسات الإيرانية، مشددًا على أن المملكة ستدافع عن شعبها بكل حزم حال أي عدوان.

وقال "سلمان" وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، إن النظام الإيراني مستمر منذ أكثر من 4 عقود بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مواصلا دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة، مؤكدا أن المملكة لا تنشد الحرب، لكنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.

وتابع أنه قد "آن الأوان لإيقاف ما يحدثه هذا النظام (الإيراني) من فوضى ودمار، وزعزعة للأمن والاستقرار في دول المنطقة".

وتابع: "نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي بوضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والباليستي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري للتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".


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