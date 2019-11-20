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شاهد.. سعودي يقدم 23 مليون درهم مهرًا لفتاة مغربية

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جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

محمد فضل

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سعودى

امول

فتاة مغربية

مهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتقديم رجل سعودي حوالي مليون ريال سعودي مهرًا لفتاة مغربية للزواج منها.

ويظهر الفيديو الذي تقوم بتصويره العروس المغربية، قيام العريس السعودي بوضع المال على السرير أمام أبيها الذي ظهرت عليه علامة السعادة، فيما قامت الفتاة بحساب المبلغ لتقوم بأنه يساوي

23 مليون درهم مغربي، غير الهدايا والذهب الذي اشتراه لها من قبل.

وأغضب الفيديو البعض، خاصة من العروس وأهلها،لعرضهم مبلغ المهر وفرحتهم به، مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الزواج على أنه بيع وشراء ومكسب، فيما اعتبر البعض أن الفيديو مهين لكلا الطرفين.


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