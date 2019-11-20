توقيف أسامة رشدي في مطار تونس ومنعه من الدخول

20 نوفمبر 2019 - 06:10 م

أوقفت سلطات مطار تونس الدولي، أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية السابق، ومنعته من دخول البلاد لحضور أحد المؤتمرات.

ونشر "رشدي" مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يؤكد منعه من دخول البلاد واحتجازه في المطار، وكتب :« محتجز حاليا في مطار تونس بعد منعي من الدخول حيث كنت مدعوا لـ#مؤتمر_العدالة_الانتقالية الذي أشارك فيه بورقة عن فشل التجربة المصرية في العدالة الانتقالية»، حسب قوله.

وتابع :« قوائم بن علي - مبارك لاتزال تعمل وكنت اتمنى ان أجد #تونس الديمقراطية الجديدة تتعامل مع الحقوقيين العرب بشكل أفضل لذلك حزني مضاعف».

وقال الناشط الإخواني أحمد البقري عبر حسابه على "تويتر" :« أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق موقوف في مطار #تونس حيث منع من الدخول لحضور مؤتمر المركز العربي عن العدالة الانتقالية ومازال متواجد في المطار حتى الان!».

واختتم قائلًا :« لا يليق بتونس الثورة مثل هذه التصرفات، عليهم تصحيح هذا الخطأ والسماح له بالدخول».

ولم يصدر أي توضيح من السلطات التونسية حتى كتابة الخبر عن سبب وقف "رشدي" أو اتخاذ إجراءات ضده.



محتجز حاليا في مطار تونس بعد منعي من الدخول حيث كنت مدعوا ل #مؤتمر_العدالة_الانتقالية الذي أشارك فيه بورقة عن فشل التجربة المصرية في العدالة الانتقالية

قوائم بن علي - مبارك لاتزال تعمل

وكنت اتمنى ان أجد #تونس الديمقراطية الجديدة تتعامل مع الحقوقيين العرب بشكل أفضل

لذلك حزني مضاعف pic.twitter.com/LDRAuLSoyz — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) November 20, 2019

د. أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق موقوف في مطار #تونس حيث منع من الدخول لحضور مؤتمر المركز العربي عن العدالة الانتقالية ومازال متواجد في المطار حتى الان!



لا يليق بتونس الثورة مثل هذه التصرفات، عليهم تصحيح هذا الخطأ والسماح له بالدخول.@OsamaRushdi pic.twitter.com/o6oBjzDzQX — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 20, 2019