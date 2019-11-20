شهادة صادمة تعجل بعزل «ترامب»

20 نوفمبر 2019 - 06:51 م

وصف آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، شهادة سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي سوندلاند، حول قضية عزل الرئيس دونالد ترامب بالتاريخية.

وذكرت الإعلامية وجد وقفي، أن الشهادة "مزلزلة"، موضحة أنها قد تورط عددًا من كبار إدارة "ترامب".

وقالت عبر "تويتر": "شهادة مزلزلة أدلى بها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي سوندلاند قد تُورط ليس الرئيس الأميريكي وحسب بل أيضا نائبه بينس ووزير الخارجية بومبيو ورئيس هيئة موظفي البيت الابيض ومحامي ترمب جولياني في ما يعرف بـ'أوكرانيا جيت'، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وصفها "شهادة تاريخية".