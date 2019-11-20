شهادة صادمة تعجل بعزل «ترامب»

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ترامب

ادارة ترامب

عزل ترامب

أوكرانيا جيت

وصف آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، شهادة سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي سوندلاند، حول قضية عزل الرئيس دونالد ترامب بالتاريخية.

وذكرت الإعلامية وجد وقفي، أن الشهادة "مزلزلة"، موضحة أنها قد تورط عددًا من كبار إدارة "ترامب".

وقالت عبر "تويتر": "شهادة مزلزلة أدلى بها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي سوندلاند قد تُورط ليس الرئيس الأميريكي وحسب بل أيضا نائبه بينس ووزير الخارجية بومبيو ورئيس هيئة موظفي البيت الابيض ومحامي ترمب جولياني في ما يعرف بـ'أوكرانيا جيت'، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وصفها "شهادة تاريخية".

وقالت: "السفير سوندلاند أقر بوجود مقايضة مع أوكرانيا حاول البيت الابيض إبرامها، مفادها: المساعدات الأمنية لأوكرانيا مقابل تصريح علني من الرئيس الاوكراني عن فتح تحقيق ضد عائلة بايدن أحد خصوم ترمب السياسيين.. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وضع سياسي داخلي حرج".

واستأنف الكونجرس الأمريكي جلساته العلنية الهادفة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب بالاستماع إلى شاهدين إضافيين في القضية المعروفة إعلاميا "بالقضية الأوكرانية".

وتطرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية عزله بشكل نهائي في ظل سيطرة حزبه الجمهوري على مجلس الشيوخ، الذي ستكون له الكلمة الفاصلة في هذا الملف.

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