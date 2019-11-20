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الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"

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أفرجت جماعة الحوثي عن القاطرة البحرية "رابغ 3"، التي أعلنوا احتجازها الاثنين الماضي وقالوا إنها تابعة للمملكة.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، حسبما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، "انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية رابغ 3 وتسليمها للشركة المالكة".

وأكد التحالف العربي: "مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

ومساء الاثنين، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ عملية "سطو وخطف" بحق قاطرة "رابغ 3" التي كانت تقوم بقطر حفار بحري في مياه جنوب البحر الأحمر، واصفا الحادث بـ "العملية الإرهابية".

من جانبها، أفادت قوات خفر السواحل التابعة للحوثيين بضبط 3 سفن إحداها سعودية تحمل اسم "رابغ 3" على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية، وقالت "أنصار الله" إنها ستفرج عن السفينتين الأخريين حال ثبوت أنهما لكوريا الجنوبية وليستا للتحالف العربي.

ولاحقا أفرجت قوات الحوثيين عن السفينتين التابعيتن لكوريا الجنوبية، الأمر الذي أكدته سيئول.

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