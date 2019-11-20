  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
عبدالخالق عبدالله

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

ترامب

شهادة صادمة تعجل بعزل «ترامب»

أرشيفية

18 قناة إباحية تبث من الإسكندرية

الطالب الراحل طارق القوصي

وفاة طالب داخل الفصل بعد تجاهل المدرس استغاثته

أسامة رشدي

توقيف أسامة رشدي في مطار تونس ومنعه من الدخول

أطعمة تقدم للسجناء

«بيتزا وأسماك ولحوم».. وجبات سجناء برج العرب

السعودية

السعودية تعلن رفض قرار أمريكا بشأن المستوطنات

من فيديو التنمر

إخلاء سبيل المتهمين بالتنمر بكفالة 2000 جنيه

الخطيب

مفاجأة.. «الخطيب» يرحل عن الأهلي بسبب ظروفه الصحية

الملك سلمان

الملك سلمان يحذر ويعلق لأول مرة على حادث جلل

بشأن المصالحة..

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

عرب وعالم

عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

#

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

#

البرلمان الألماني يدعو لـ"إنهاء سريع" لحرب اليمن

قطر

الامارات

السعودية

الكويت

الخليج

وجه الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المستشار السياسي السباق لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»- حسب قوله- يستفهم منهم عن حقيقة إزالة كلمة «حصار» من وسائل إعلامهم.

وأعاد عبدالخالق عبدالله تدوينة أحد المغردين قال فيها :« تليفزيون قطر يزيل كلمة حصار وعدد أيام الحصار من على الشاشة»، وعلق عليه قائلًا :« الاشقاء في قطر ما مدى صحة ودقة هذه الملاحظة».

وتظهر في الصورة عدم وجود كلمة الحصار التي تطلقها قطر على مقاطعة الدول الأربع لها وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ 2017.

وقررت الدول الأربع قطع علاقتها مع قطر، واتهمتها بدعم الجماعات الإرهابية وتحريض الشعوب وبث الأكاذيب عبر إعلامها، فيما تنفي قطر هذه الاتهامات.

ومؤخرًا ازداد الحديث في وسائل إعلام خليجية وعبر سياسيين كبار، عن قرب مصالحة مع قطر برعاية الكويت.



تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران
» الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"
» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا
» تامر حسني يحيى حقل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» الملك سلمان: إذا أرادت إيران الحرب فسندافع عن شعبنا بحزم
» «صلاح» خارج حسابات ليفربول أمام كريستال بالاس
» بالفيديو.. تحويل منزل «هتلر» إلى قسم شرطة بالنمسا
» "للتحريض على الفجور".. فتاة تحتجز شابًا بالكويت
» في الشتاء.. أفضل 5 أطعمة تقوي الجهاز المناعي
» إيران.. موعد عودة الإنترنت مجهول
» 100 ألف سوري يغادرون إسطنبول

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب