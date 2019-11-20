للمرة الأولى.. "مورينيو" يقود مران توتنهام

20 نوفمبر 2019 - 08:06 م

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مران فريق توتنهام للمرة الأولى اليوم، استعدادًا لمباراة وست هام المقررة السبت المقبل فى الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام، صورا من ظهور مورينيو مدربا للسبيرز لأول مرة وعلقت عليها: "أول تدريب لمورينيو هذا الموسم".

وأعلن توتنهام صباح اليوم الأربعاء عن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا للفريق حتى نهاية موسم 2022 / 2023، بعد إقالة الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو بسبب النتائج السيئة الأخيرة فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكان جوزيه مورينيو متقاعدًا من العمل التدريبى منذ إقالته من مانشستر يونايتد الإنجليزى فى ديسمبر 2018، ورفض عروضًا صينية وإسبانية لحرصه على العودة إلى البريميرليج.