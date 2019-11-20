إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس

20 نوفمبر 2019 - 08:10 م

أُصيب طفل فلسطيني، برصاص الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، في القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طفلا يبلغ من العمر 16 عامًا، أصيب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في منطقة "المقبرة" ببلدة العيزرية، وتم نقله لتلقي العلاج، دون تفاصيل عن حالته الصحية وملابسات الحادث.

وتشهد بلدة العيزرية وأبوديس، المتجاورتين مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، واعتقالات للشبان الفلسطينيين، بشكل شبه يومي، لأسباب بينها زعم البحث عن مطلوبين.