ضبط أول شبكة للقنوات الإباحية تبث من الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شبكة قنوات إباحية تبث من داخل المدينة، عن طريق أجهزة ريسيفر مفعلة بسيرفر خارجي يبث من القنوات الفضائية المشفرة الخارجية، حيث بلغ عدد عملائها أربعة آلاف مشترك.

وبدأت الواقعة، بورود معلومات لأجهزة الأمن مفادها قيام صاحبي شركة مقيمين بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية ومقرها دائرة القسم وإنشاء وبث 18 قناة تحتوى بعض تلك القنوات على 18 قناة أخرى إباحية وكذلك باقة إباحية تحتوى على 17 قناة إباحية تقوم بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال: جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيها، وتطبيق باسم الشركة يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيه "اشتراك سنوى" ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي (شحن وتحويل أموال) وقد بلغ عدد العملاء حوالى 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين"خدمة عملاء - دعم فني" والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت: 4 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسى خارج البلاد، 2جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم فى بث القنوات للعملاء، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التى يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جارى حصرها" فضلا عن حوالى 2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.

وتم ضبط كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التي يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة.

بمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.