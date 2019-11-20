  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
شيما الحاج

بطلة «الفيديو الإباحي» تظهر بفستان جرئ

يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

الملك سلمان

الملك سلمان يهاجم «العملية التركية»

ازارو

حقيقة رحيل وليد أزارو عن الأهلي

الطالب البريطاني لويس دوكسبوري

بريطاني دعا لمحو المسلمين من الأرض.. فكان هذا جزائه

الطقس

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

عبدالخالق عبدالله

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

أسامة رشدي

توقيف أسامة رشدي في مطار تونس ومنعه من الدخول

أرشيفية

18 قناة إباحية تبث من الإسكندرية

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

#

الارصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

#

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

#

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن طقس غد الخميس، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل غدًا على كل الأنحاء نهاراً بارد ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة 12- 25

الإسكندرية 13- 25

قنا 16- 28

الأقصر 15– 29

أسوان 17– 29


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن
» شاهد| رانيا يوسف تسخر من فستانها بمهرجان القاهرة
» رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»
» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته
» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم
» فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران
» الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"
» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا
» تامر حسني يحيى حقل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» الملك سلمان: إذا أرادت إيران الحرب فسندافع عن شعبنا بحزم
» «صلاح» خارج حسابات ليفربول أمام كريستال بالاس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب