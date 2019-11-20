» رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»

20 نوفمبر 2019 - 09:05 م

وجه النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطني السابق، رسالة إلى رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب «متعب» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «ألف مبروك يا رمضان على التأهل لطوكيو وإن شاء الله ترفع الكأس، وماتنكرش إن تمارا وشها حلو عليك».

وكان رمضان صبحى قد دخل ملعب مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا مصطحبًا «تمارا» ابنة عماد متعب.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.