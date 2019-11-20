بطلة «الفيديو الإباحي» تظهر بفستان جرئ

20 نوفمبر 2019 - 09:13 م

ظهرت الفنانة شيما الحاج المتهمة في قضية مخلة بالشرف بعد ظهورها في فيديو إباحي، لأول مرة في مناسبة رسمية بعد الإفراج عنها، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، مساء اليوم الأربعاء.

وأطلت الفنانة الشابة، بفستان جرئ أظهر أجزاء كبيرة من جسدها، كما بدت بوزن زائد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورها مهاجمين ظهورها الجرئ بعد الفضيحة التي لاحقتها.

وكانت الفنانة شيما الحاج ظهرت في فيديو إباحي مع الفنانة منى فاروق بصحبة أحد الأشخاص، وقررت النيابة حبسهما عدة أشهر قبل أن تفرج عنهما على ذمة القضية.

ويفتتح اليوم الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

ويقدم حفل الافتتاح الفنانون خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، ويعقب الحفل عرض فيلم افتتاح الدورة The Irishman الذي يقوم ببطولته روبرت دي نيرو وآل باتشينو ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

ويتم خلال هذه الدورة تم تكريم المخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي والسيناريست الأمريكي تيري جليام، ويعرض خلال الدورة أكثر من 150 فيلما يمثلون 64 دولة حول العالم.







