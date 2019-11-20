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شاهد| رانيا يوسف تسخر من فستانها بمهرجان القاهرة

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رانيا يوسف
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مهرجان القاهرة السينمائي

نجمات الفن

سخرت الفنانة رانيا يوسف بطريقة فكاهية من فستانها التي ظهرت به الليلة على السجادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت يوسف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورتها في المهرجان، بجانب صورة الكارتون "بطوط"، مثلما سخر منها رواد الموقع.

وعلى خلاف العادة، فاجأت الفنانة رانيا يوسف، الجميع في أول ظهور لها بالمهرجان، بفستان "غير تقليدي"، حيث بدت محتشمة مقارنة بظهورها في مهرجان العام الماضي، والذي شهد جدلا كبيرًا بسبب فستانها العاري، والذي اعتذرت عنه بعد ذلك بعد قيام محامين بتقديم بلاغات ضدها للنائب العام بتهمة إثارة الغرائز ونشر الفاحشة.

وتوافد عدد من نجوم الفن مساء اليوم الأربعاء، على مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية.

وجاءت نجمات الفن، بإطلالة مختلفة منها ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما جاء محتشمًا على حد تعبير النشطاء، حيث كان أبرز الحضور كلاً من الفنانة رانيا يوسف ويسرا وليلي علوي وشيرين رضا، وكذلك الفنانة منى ممدوح وحلا شيحة وغيرهم من الفنانات.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.


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