خبر محزن عن محمد صلاح .. وغضب في ليفربول

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ليفربول

شوبير

منتخب مصر الأوليبمي

حالة من الغضب تنتاب جماهير ليفربول بسبب الكشف عن استمرار غياب نجمنا الدولي محمد صلاح عن فريق ليفربول.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن صلاح سيغيب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .

وأشارت الشبكة إلى أن "صلاح" لم يتعافَ من إصابة الكاحل التي لحقت به ولن يكون متاحا أمام يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وفي سياق مقارب ، كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون" - أن نجمنا المصري محمد صلاح يرغب في المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية عام 2020.

وقال شوبير أنه خلال تواجد صلاح بمعسكر المنتخب الأول قبل أيام أكد أنه لا يمانع المشاركة مع المنتخب الأوليمبي حال تأهله إلى أوليمبياد طوكيو.

وأضاف خلال برنامجه "ملعب أون" أن فريق ليفربول لن يمانع من مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي لأن الأولمبياد ستقام وفق الأجندة الدولية وقدر نرى حينها نجوما كبار أمثال ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين أو غيره.

و حجز منتخب مصر الأوليمبي، مقعده في أولمبياد طوكيو عام 2020، بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ23 عامًا.

حيث فاز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب الإفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز الهدف الأول للمنتخب رمضان صبحي من ركلة جزاء، بعد مروع ربع ساعة من مطلع الشوط الثاني.

فيما سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب الشباب اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر بعد هذه المباراة ستلاقي المنتخب الإفواري في المباراة النهائية التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

وفاز المنتخب الإفواري منتخب غانا، ليلعب الثاني أمام منتخب جنوب إفريقيا على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأشاد "السيسي" بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

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