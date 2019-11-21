شاهد .. لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

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سما المصري

الحجاب

مهرجان القاهرة السينمائي

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي.

ولاحظ مسؤلو الأمن في مهرجان القاهرة السينمائي أن سما المصري لا تملك دعوة من الأساس لكنها رغم ذلك تقف على السجادة الحمراء وتلتقط الصور.

وتحرك أمن المهرجان بشكل سريع ناحية سما المصري وطلبوا منها الخروج فورا من المهرجان وبدأوا في جذبها للخارج .

وحدث موقف غريب إذ طلبت "سما" من الأمن التقاط صور معهم ، وبالفعل التقطت صورًا ثم طلب منها الأمن المغادرة سريعا وغادرت بالفعل.

وأثارت سما المصري جدلا كبيرا بعد دخولها إلى مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستانا غريبا وعلى رأسها حجاب.

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