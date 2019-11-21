أول رد من سما المصري بعد طردها من مهرجان القاهرة السينمائي

21 نوفمبر 2019 - 07:07 ص

أثارت سما المصري موجة جديدة من الجدل بعد حضورها إلى مهرجان القاهرة السينمائي بدعوة موجهة لشخص آخر.



وعلقت "سما" على طردها من المهرجان في فيديو عبر حسابها بـ"تويتر" قائلة إنها حرة في ارتداء الحجاب وقتما تريد طالما شعرت أنه زي مناسب لها.



وتجاهلت "سما" التعليق على طردها ، مؤكدة أن حضورها للحفل بالحجاب شأن خاص بها وأنها اشترت كافة الأزياء التي حضرت بها المهرجان من محل أزياء رخيص الثمن.



وأشارت إلى أنها لن تهين الحجاب بكلام مسيء مثلما يفعل البعض ، مضيفة: لا أعلم الحجاب فرض أم لا؟



أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي.



ولاحظ مسؤلو الأمن في مهرجان القاهرة السينمائي أن سما المصري لا تملك دعوة من الأساس لكنها رغم ذلك تقف على السجادة الحمراء وتلتقط الصور.



وتحرك أمن المهرجان بشكل سريع ناحية سما المصري وطلبوا منها الخروج فورا من المهرجان وبدأوا في جذبها للخارج .



وحدث موقف غريب إذ طلبت "سما" من الأمن التقاط صور معهم ، وبالفعل التقطت صورًا ثم طلب منها الأمن المغادرة سريعا وغادرت بالفعل.



وأثارت سما المصري جدلا كبيرا بعد دخولها إلى مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستانا غريبا وعلى رأسها حجاب.

