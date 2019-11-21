» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

21 نوفمبر 2019 - 08:05 ص

غاب الفنان عادل إمام عن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 41 مما فتح أبوابا للتكهنات .

وزادت التكهنات بعد تكريم صديقه و رفيق دربه المخرج شريف عرفة الذي وجه الشكر له أثناء تكريمه على قبوله العمل معه في بداياته الفنية وقيامهما بعمل الكثير من الأفلام الناجحة .



ويأتي غياب الفنان عادل إمام وسط شائعات عن تعرضه لوعكة صحية نفتها أسرته.



نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو لوالده الفنان عادل إمام أثناء جلوسهما في كواليس مسلسل "فالنتينو" الذي يتم تصويره حاليا .



وقال "إمام" في الفيديو: "أنا في اللوكيشن .. بصوا مين جنبي ".



وظهر الفنان عادل إمام أثناء قراءته لدوره في المسلسل وبدا بصحة جيدة .. ليعلق رامي قائلا: "بيذاكر ويحفظ .. مفاجأة".



ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي روج فيه البعض مزاعم بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام وبعدها وصلت حدته للزعم بوفاته.

