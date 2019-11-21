  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:42 ص
بحث متقدم
سما المصري

مصادر تكشف من صاحب دعوة سما المصري للمهرجان القاهرة

هالة زايد وزيرة الصحة

اتهام خطير وراء طلب إحاطة عاجل لوزيرة الصحة

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: واشنطن تهدد عملية السلام بقرار دعم بناء المستوطنات

الدولار

استقرار سعر الولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

تركي آل الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ تشعل "تويتر"

المنتخب الأوليمبي

نجم المنتخب الأوليمبي يعتذر لجمهور الأهلي بعد إساءته لهم

سما المصري

أول رد من سما المصري بعد طردها من مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري

شاهد .. لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد صلااح

قطر تسترضي محمد صلاح بهذه الإجراءات

رانيا يوسف بالحجاب

رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجديد: مش عايز تشوف؟

نجم المنتخب الأوليمبي يعتذر لجمهور الأهلي بعد إساءته لهم

الرياضة

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

#

نجم الأهلي السعودي يحرج مرتضى منصور: كلامك مش هيحصل

#

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

#

طليقة نجم الأهلي بعد خطوبته بأخرى:«أنا زي الفل»

المنتخب الأوليمبي

الاهلى

اعتذر عبد الرحمن مجدي - نجم الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي - لجماهير الأهلي بعد نشر حسابه الرسمي على انستجرام صورة مسيئة للجمهور.

وقال "مجدي" عبر حسابه بـ"انستجرام": يا جماعة بالنسبة لموضوع الصورة اللي انتشرت على الانستا عندي ده اللي ماسك صفحتي مش أنا وأقسم بالله أنا بعتذرلكوا جميعا وبعتذر لجمهور النادي الأهلي.

وأضاف: أنا والله كل تركيزي في البطولة أكيد مش هنزل الصورة دي وبعتذر لحضراتكوا مرة أخرى.

و حجز منتخب مصر الأوليمبي، مقعده في أولمبياد طوكيو عام 2020، بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ23 عامًا.

حيث فاز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب الإفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز الهدف الأول للمنتخب رمضان صبحي من ركلة جزاء، بعد مروع ربع ساعة من مطلع الشوط الثاني.

فيما سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب الشباب اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر بعد هذه المباراة ستلاقي المنتخب الإفواري في المباراة النهائية التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

وفاز المنتخب الإفواري منتخب غانا، ليلعب الثاني أمام منتخب جنوب إفريقيا على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأشاد "السيسي" بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي
» نقل فنان شهير للمستشفى .. ونجله يطلب الدعاء له
» هل أبلغ زوجى بما أخفته ابنتنا لسنوات؟!!
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» محمد صلاح رابع أفضل مهاجم في العالم لعام 2019
» إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن
» شاهد| رانيا يوسف تسخر من فستانها بمهرجان القاهرة
» رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»
» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته
» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب