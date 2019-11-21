الفاتيكان: واشنطن تهدد عملية السلام بقرار دعم بناء المستوطنات

21 نوفمبر 2019 - 09:26 ص

قال الفاتيكان إن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له أنه في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الكرسي الرسولي التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل.

يأتي هذا في الوقت الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن موقفها الثابت خلال أربعة عقود بأن بناء المستوطنات يخالف قانون المجتمع الدولي.

وقد رحبت إسرائيل بموقف واشنطن، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها سوف تدعو إلى تحقيق دولي بقانونية موقف الولايات المتحدة.