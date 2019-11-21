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الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

بعد طردها..

مصادر تكشف صاحب دعوة سما المصري لمهرجان القاهرة

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سما المصري
سما المصري

علا خطاب

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إطلالة مثيرة لـ «سما المصري» بإستاد القاهرة

أثار ظهور الفنانة الاستعراضية، سما المصري، حالة من الجدل، بعد ظهورها بالحجاب وفستان مثير في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تم طردها من قبل إدارة المهرجان، ما دفع رواد مواقع التواصل الي طرح تساؤل حول من وراء دعوة "سما" في حفل الافتتاح.

من جهتها، كانت قد نفت إدارة المهرجان العام الماضي، وكذلك أمس، دعوة سما المصري لحفل الافتتاح، حيث أفاد أحد المسئولين بأنه تم طردها في الكواليس.

ولكن هناك مصادر أفادت بأن "سما" تلقت دعوة من صحفية تربطها بها علاقة وطيدة، حيث إن أخبارها تحقق دائمًا قراءات عالية، فهي مثال حي لإثارة الجدل.

وكان قد انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الأربعاء، في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني واعلامي حاشد .

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