تصريحات غامضة لوالد "المتوفى" بمدرسة القناطر الخيرية

21 نوفمبر 2019 - 09:38 ص

روي محمد القوصي، والد الطالب المتوفى أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، تفاصيل وفاة نجله بتصريحات وصفها البعض بالغريبة، قائلاً: "ابني التاني في المدرسة ومش هنقله منها هيفضل مكان أخوه اللي مات ".

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، بأن وفاة ابنه طبيعية، ولا يوجد بها أي شبهة ولكن هناك إهمال جسيم في المدرسة.

وتابع: "تلقيت العزاء في ابني من المسئولين في المدرسة، وطلبت منهم مشاهدة كاميرات المراقبة، واكتشفت أنهم تركوه يعاني لمدة نصف ساعة".

وأكد أن المدرس رفض السماح لزميل ابنه باصطحابه لخارج الفصل، معقبًا: "الذنب مش ذنب المدرسة، ولكن ذنب كوادر المدرسة"، لافتًا إلى أن الفصل يوجد به 7 طلاب، ويوجد مشرفين في الدور الواحد، وأن المدرسة لا يوجد بها طبيب".