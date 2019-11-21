  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

صورة من الفيديو

نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

تامر أمين

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

عودة التزلج على الرمال بعد توقف 4 سنوات

شاهد.. أماكن رائعة لا تعرفها للتزلج على الرمال

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

شؤون النواب : الدولة مبتخطفش حد

شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

تصريحات غامضة لوالد "المتوفى" بمدرسة القناطر الخيرية

آخر الأخبار

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصاعد أزمة «الصيادلة» مع وزيرة الصحة ومطالب بتدخل الرئيس

#

غرق الأول على الثانوية الأزهرية فى شاطئ بالإسماعيلية

#

أستاذ عقيدة عن حملة تطهير المقابر من السحر: تفسد عقيدة الإنسان

#

بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي

وفاة

التعليم

طالب

شريف عامر

ام بى سى مصر

روي محمد القوصي، والد الطالب المتوفى أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، تفاصيل وفاة نجله بتصريحات وصفها البعض بالغريبة، قائلاً: "ابني التاني في المدرسة ومش هنقله منها هيفضل مكان أخوه اللي مات ".

 وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، بأن وفاة ابنه طبيعية، ولا يوجد بها أي شبهة ولكن هناك إهمال جسيم في المدرسة.

 وتابع: "تلقيت العزاء في ابني من المسئولين في المدرسة، وطلبت منهم مشاهدة كاميرات المراقبة، واكتشفت أنهم تركوه يعاني لمدة نصف ساعة".

وأكد أن المدرس رفض السماح لزميل ابنه باصطحابه لخارج الفصل، معقبًا: "الذنب مش ذنب المدرسة، ولكن ذنب كوادر المدرسة"، لافتًا إلى أن الفصل يوجد به 7 طلاب، ويوجد مشرفين في الدور الواحد، وأن المدرسة لا يوجد بها طبيب".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة
» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن
» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب