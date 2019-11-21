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السعودية في المقدمة.. فوز 3 دول عربية بعضوية مجلس اليونسكو التنفيذي

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن كلاً من السعودية والإمارات وتونس قد فازت من جديد بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو .

وحصدت السعودية أكبر عدد من الأصوات بـ130 صوتًا، تلتها الإمارات بـ107 أصوات، ثم تونس بـ103 .

ومن المعروف، أن المجلس التنفيذي لليونسكو يتكون من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة، الذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها .

وقال بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودية، إن هذا الفوز يضع المملكة في مكانها الطبيعي، مؤكدًا السعي للتعاون مع شركاء الوطن للعمل علي تعزيز السلام بالتربية والعلوم والثقافة والفنون . 

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