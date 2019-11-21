» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن

21 نوفمبر 2019 - 09:56 ص

رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإنهاء إعفاء منشأة فورد النووية الإيرانية من العقوبات الأمريكية بدءًا من يوم 15 ديسمبر المقبل.





وحسب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، هناك ارتياح في المملكة من الخطوة لتصديها لتجاوزات إيران وخروقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.





وقال المصدر حسب روسيا اليوم، إن الخطوة تثبت مشروعية قلق المملكة من الأنشطة النووية الإيرانية، مطالبًا المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.





ومؤخرًا أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على منشأة فوردو، ردًا على الإجراء الأخير ضمن سلسلة خطوات اتخذتها طهران في سبيل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي من جانب واحد.







