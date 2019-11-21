  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:30 م
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

صورة من الفيديو

نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

تامر أمين

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

عودة التزلج على الرمال بعد توقف 4 سنوات

شاهد.. أماكن رائعة لا تعرفها للتزلج على الرمال

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

شؤون النواب : الدولة مبتخطفش حد

شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

الحياة السياسية

أيمن نور
أيمن نور

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نقل سوزان مبارك للعناية بعد تدهور حالتها الصحية

#

سوزان مبارك تجري عملية جراحية

#

رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ«سوزان مبارك»

#

عملية جراحية عاجلة لـ"سوزان مبارك"

يوتيوب

الإفتاء

القران

فاجأ تعليق السياسي، أيمن نور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن الأخبار التي تداولت على تدهور صحة سوزان مبارك ونقلها للعناية، رواد مواقع التواصل، حيث نشر تغريدة يدعو فيها بالشفاء لزوجة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وكتب "نور" في تغريدته:"اللهم... اشف كل مريض فرحمتك وسعت كل شيء، اللهم...لا شماتة أبدًا... في موت أو مرض.. بحق اسمك الأعظم اللهم اشفها عاجلا ليس أجلا.. وسامحها.. واغفر لها.. ولنا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالاتي: "أمين يارب"،" محترم يا دكتور طول عمرك كبير وتستحق الاحترام".

يذكر أن سوزان مبارك، أجرت عملية جراحية خلال الأيام الماضية، حيث  أعلن عنها نجلها دون ذكر أي تفاصيل عن العملية .
وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد كشف عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك، مؤكدًا أنها في العناية المركزة.


#سوزان_مبارك

اللهم... أشفي كل مريض
فرحمتك وسعت كل شيء

اللهم...لا شماتة
أبدا...في موت
أو مرض.

بحق إسمك
الاعظم
اللهم...أشفها 
عاجلا ليس
أجلا..
وسامحها..
وأغفر لها..
ولنا.. https://t.co/mRPZM20uhU

— Ayman Nour (@AymanNour) November 21, 2019

#الدستور انفردت في #عيد_الاضحي بخبر #وفاتي واليوم
تتحدث عن مرضي وأيامي الاخيره!
وحقيقة الأمر÷
أن مرضي الأخير نزله شعبيه تحولت إلى إلتهاب رئوي
أثر علي أحبالي الصوتيه والاذن الوسطي مما أخل بتوازني
فإنزلقت علي درج مستشفي"ميدي بول"مما خلف بعض الكدمات
والآن
بفضل الله
أتماثل للشفاء pic.twitter.com/xJTV0dVI07

— Ayman Nour (@AymanNour) November 20, 2019



تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة
» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن
» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب