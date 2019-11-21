  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

صورة من الفيديو

نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

تامر أمين

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

عودة التزلج على الرمال بعد توقف 4 سنوات

شاهد.. أماكن رائعة لا تعرفها للتزلج على الرمال

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

شؤون النواب : الدولة مبتخطفش حد

شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

عشاق ليفربول يتلقون صدمة بسبب صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

خبر محزن عن محمد صلاح .. وغضب في ليفربول

#

«ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

#

قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح

#

تعرف على قرار صلاح الذي أغضب إدارة ليفربول

اصابة

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

كريستال بالاس

صُدم عشاق النادي الإنجليزي ليفربول، بعدما أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ثنائي الفريق صلاح وأندرو روبيرتسون، سيغيبان عن مواجهة كريستال بالاس، المقرر لها السبت القادم ، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، فان صلاح وروبرتسون لم يتعافيا بعد من إصابات في الكاحل، ويخضعا لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، والتي انتهتا بالتعادل.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة
» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن
» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب