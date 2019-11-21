» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصور جديدة لها برفقة أصدقائها، حيث ظهرت بإطلالالة جريئة، عرضتها لكثير من الانتقادات

وظهرت "كنزي" في الصور، وهي مرتديته توب قطيفة مكشوف الصدر باللون الأسود، يبرز جمالها ولون بشرتها البرونزي، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها.

وكان قد احتفلت كنزي دياب وتوأمها عبد الله، بعيد ميلادهما، منذ أيام، حيث تصدر الخبر تريندات تويتر، لا سيما بعض تجاهل عمرو دياب تهنئتهما كالمعتاد.