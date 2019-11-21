السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

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السيول

3 مواطنين

#أخبار_السعودية

وادي نيرا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء بمقطع فيديو لمواطن سعودي وصف بـ"البطل"، لقيامه بإنقاذ عدد من المواطنين بجرافته، كانت قد غمرتهم السيول.

وتداول رواد تويتر المقطع بصورة واسعة معلقين بالقول: "شاهد شجاعة مواطن تنقذ 3 أشخاص من الغرق في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة".

وعلق حساب فهد العمري على الفيديو قائلاً: "هذا هو عباس البطل.. ومثل هؤلاء يستاهلون التكريم والشكر".

كما علق حساب المزارع: "أشهد أنه رجل شجاع هذا المواقف ما يقف فيها الا الشجاع البطل هذا لا أعرفة أبدًا.. أتمني تكريمه في مناسبة عامة ويستاهل التكريم".

وكانت منطقة الباحة قد شهدت أمطارًا غزيرة منذ صباح أمس الأربعاء، حيث أعلن العقيد جمعان دايس الناطق  الإعلامي للدفاع المدني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن احتجاز 3 مواطنين في وادي نيرا.


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