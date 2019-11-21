نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرًا تليفزيونيًا من داخل مستشفى سجن برج العرب بالإسكندرية رصد بعض النزلاء بالسجن، حيث قال أحدهم، إنه متواجد في السجن منذ 3 شهور، بسبب توقيعه على وصل أمانة، معقبًا "المعاملة عشرة على عشرة".



وأضاف النزيل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عندما دخل السجن تم إدخاله إلى المستشفى لأنه كان مريضًا، واستمر في مستشفى السجن لمدة شهرين حتى تحسنت حالته الصحية .



وتابع: "باكل يوميًا لحمة وفراخ، ابني بيبعت ليا فلوس، وأنا مش محتاج للفلوس، أنا باكل وبشرب ببلاش، هشتري ليه ".



ووجه حديثه للإعلامي أحمد موسى قائلا: "انت حبيب الشعب، والناس كلها بتحبك، بس عايزك تدعي ليا، وتخلي الناس تدعي ليا، الحمد لله، المرض بتاع ربنا سبحانه وتعالي".

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=eSSjylVD4So&feature=emb_logo