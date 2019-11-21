» تفسير رؤية "المسك" فى المنام

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المال

الأحلام

اللصوص

المسك

رؤية المسك منامًا:

المسك يدل على صدقة السر والحمل بالأولاد وربما دل في الميت على أنه في الجنة. وربما دل المسك على التجارة الرابحة لأربابها. وربما دل على الأملاك الجليلة التي يضم إليه منها الريح أو البستان الذي يجني منه الثمر أو العلم النفيس من العلماء. وإن جعل المسك على النار مثل العنبر والعود ابتدع في دينه أو ذهب ماله وجاهه في الفساد ووضع الشيء في غير محله أو خدم السلطان بماله. والمسك حبيب أو ولد وقيل امرأة.

ومن حمله من اللصوص فإنه يمسك لأن الرائحة الزكية تنم على حاملها وتظهر المكتوم. والمسك يدل على المال لأنه أكثر ثمناً من الذهب ويدل على طيب عيش وخبر طيب لمن يشمه أو ملكه. ويدل على براءة المتهم. والمسك وكل سواد من الطيب كالقرنفل وجوزة الطيب سرور وثناء حسن. والله أعلم.

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