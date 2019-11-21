  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:31 م
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

صورة من الفيديو

نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

تامر أمين

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

عودة التزلج على الرمال بعد توقف 4 سنوات

شاهد.. أماكن رائعة لا تعرفها للتزلج على الرمال

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

شؤون النواب : الدولة مبتخطفش حد

شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

قافلة علماء الأزهر تواصل فعاليات التوعية الأسرية بالسويس

الحياة السياسية

من الحدث
من الحدث

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

#

أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا

#

أزهري: التضحية بالطيور كلام فارغ

#

وفد بريطاني وإثيوبي يزور مرصد الأزهر

واصل علماءُ الأزهر الشريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعاليات قافلة برنامج التوعية الأسرية في محافظة السويس لليوم الثالث على التوالي.

وشمل اليوم الثالث بعقد ندوات توعوية ولقاءات مع الجماهير؛ بمنطقة الزيتيات، كما نَظَّمَت ندوة تثقيقة في فرعِ شركة النصر للبترول؛ حيثُ شهدت تفاعلًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ الحضور، ومداخلاتٍ مهمَّة تُنَاقش معايير وأسس بناءِ الأسرةِ المُستَقِرَّة المبنية على نَهْجِ وسَنَن المصطفى?.


 كما حَضَرَ العلماءُ المشاركونَ في القافلة ندواتٍ في معهديْ المستقبل الإعدادي الثانوي للبنين، والفتيات.

وكانت المحاور الآتية أهم ما تَمَّ طَرْحُه:
- مكانةُ المرأةِ في الإسلام.
- سعادةُ المجتمع تبدأ من الأسرة.
- أهم المشكلات الأُسَرِيَّة وكيفية حلها.
- أهم المعايير والأُسُس التي وضعها الإسلامُ لبناءِ أسرةٍ سعيدة.
- أركان الزواج وشروطه.


وتَخْتَتِمُ القافلةُ فعالياتها اليومَ الخميس، وتصدر عِدَّةَ توصياتٍ تتناولُ سُبُلَ التعاون بين برنامج التوعية الأُسَرِيَّة ومحافظة السويس.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة
» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن
» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب