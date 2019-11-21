السفير المصري الجديد في المنامة يُقدم أوراق اعتماده إلى ملك البحرين

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قدم السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، يوم 19 نوفمبر الجاري بقصر الصخير.

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأعرب عن تشرفه بالعمل سفيراً لمصر في مملكة البحرين، مؤكداً تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصةً في مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية وغيرها، كما أشاد بالرعاية التى تحظى بها الجالية المصرية من صاحب الجلالة وحكومة مملكة البحرين.

ومن جانبه، نقل العاهل البحريني تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُشيداً بالعلاقات التي تجمع البلدين، وأشار جلالته إلى المكانة والمحبة التي تحظى بها مصر لدى البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً.


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