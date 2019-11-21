  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ بموسم الرياض

بديع و الشاطر

أحمد موسي: ابنة الشاطر مصابة بهذا المرض

رئيس الجمهورية

بعد 77 يوما من إصداره.. السيسي يلغي هذا القرار

رمضان صبحي

رمضان صبحي يرد على الاستعانة بـ"صلاح" في طوكيو 2020

وزير الداخلية

مع احتفاظهم بالمصرية.. الداخلية تسمح لـ 60 مواطنا بجنسيات أخرى

صورة من الفيديو

تفاصيل إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سيارة بأسيوط

التربية الجنسية الحلال

دول عربية تعلن تدريس التربية الجنسية في المدارس

الشقق المغلقة

هل الشقة الإيجار عليها زكاة؟.. لجنة الفتوى ترد

الزمالك

رسميا.. موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

دول عربية تعلن تدريس التربية الجنسية في المدارس

عرب وعالم

التربية الجنسية الحلال
التربية الجنسية الحلال

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية في المقدمة.. فوز 3 دول عربية بعضوية مجلس اليونسكو التنفيذي

#

وزارة التعليم تتوعد مدارس التبرعات بإجراءات حاسمة

#

"التربية الجنسية الحلال".. قريبًا فى دولة عربية

#

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

المدارس

تونس

التربية الجنسية

التحرش

تدريس

أعلنت تونس على لسان أرزاق خنيتش المديرة التنفيذية لـ"الجمعية التونسية للصحة الإنجابية" إدراج "التربية الجنسية" في التعليم ابتداء من السنة التحضيرية التي تسبق الصف الأول، أي من ديسمبر المقبل.

وحسب تصريحات خنيتش لإذاعة "موازييك إف إم" ، فإن ذلك يأتي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لحقوق الإنسان وتحت إشراف وزارة التربية التونسية.


وفي  تصريحاتها قالت خنتيتش: "التربية الجنسية" لن تكون مادة منفصلة، بل ستدرج في مواد العربية والتربية البدنية وعلوم الأرض عبر فتح نقاشات لتصحيح المفاهيم.


وأكدت أن الدروس بالنسبة لأطفال السنة التحضيرية ستكون مبسطة وتحمل رسائل توعية بهدف حمايتهم من التحرش، وستتطور مع تقدم العمر لتكون بأسلوب مناسب ثقافيا ودينيا.


وتأتي هذه الخطوة حسب خنيتش، لتزويد الشباب والمراهقين بالمعلومات الجنسية الصحيحة عمليا "لتكوين القيم الإيجابية واكتساب المهارة لاتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة ومبنية على المعرفة من أجل عدم ترك الفرصة لاستغلال المراهقين".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"
» الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
» الوزراء يوافق على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي
» فيروز أيقونة الأمل للفتيات..والفنانات يصفنها بـ"الاستقلال"
» على صهوة حصان..محمد رمضان يستعد لإحياء حفله بالرياض
» انتبه..4 أعراض تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية
» ريهام سعيد عن خلع صابرين للحجاب: "ما غلطتش"
» واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة
» السفير المصري الجديد في المنامة يُقدم أوراق اعتماده إلى ملك البحرين
» قافلة علماء الأزهر تواصل فعاليات التوعية الأسرية بالسويس
» صادم.. يطلق النار على متسولة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب