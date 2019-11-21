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انتبه..4 أعراض تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية

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نوبة قلبية
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الأعراض

النوبة القلبية

آلام الصدر

انتشر في الآونة الأخيرة الأزمات القلبية، لاسيما بين الشباب الأصغر سنًا، حيث يتعرض البعض إلى أزمات مفاجئة تستدعي النقل إلى المستشفى، لذا نستعرض لكم بعض أعراض السكتات القلبية لتوخي الحذر .

أبرز الأعراض المبكرة لنوبة القلبية:

1-آلام الصدر: يعتبر من أهم العلامات المبكرة التي لا ينبغي تجاهلها،حيث يؤثر على 30% فقط من السناء .

2-وجع البطن:تعد من الآلام الأكثر شيوعًا، بما يتبعها من غثيان وقيء وإضراب في المعدة .

3-ضيق في التنفس:عدم القدرة على استنشاق الهواء،حيث يؤدي إلى اختلال التوازن والشعور بالدوار،وغالبًا ما يحدث للرجال والنساء لمدة 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.

4-الأرق: عدم انتظام النوم،وهو الأمر الذي يرتبط بخطر الإصابة بنوبة قلبية أو دماغية، وهو الأكثر شيوعًا بين النساء.


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