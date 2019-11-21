رمضان صبحي يرد على الاستعانة بـ"صلاح" في طوكيو 2020

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رمضان صبحي
رمضان صبحي

متابعات- الدويني فولي

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المنتخب الأوليمبي

محمد صلاح

رمضان صبحى

طوكيو2020


بعد الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء لاعبي المنتخب الأول الثلاثة مع المنتخب الأوليمبي خلال منافسات دورة الألعاب طوكيو2020، وطرح اسم النجم محمد صلاح رقم واحد لذلك، قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، إن ذلك سابق لآوانه. 


وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس قبل مواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم تحت 23 سنة، أنه من الأولي الوقوف خلف الـ 21 رجلا الموجودين في كتيبة الفراعنة يجب دعمهم أولا من جانب الإعلام والسوشيال. 
وتابع صبحي، أن المشاركة ستكون في يوليو المقبل ومازال الوقت مبكرا، مؤكد أن "أي لاعب سيتواجد معنا سيكون إضافة لنا، وفقا لرؤية شوقي غريب المدير الفني للفريق، فهو سيختار الأنسب".


ويحق للمنتخب الأوليمبي أن يختار 3 لاعبين فوق 23 سنة في القائمة التي ستضم 18 لاعبا.


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