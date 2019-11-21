مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ بموسم الرياض

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وكالات- الدويني فولي

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فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، متابعي موسم الرياض الذي تشهده السعودية الفترة الحالية بمفاجأة جديدة.  
وأعلن آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة " تويتر " مشاركة الأسطورة البرازيلية ولاعب نادي برشلونة السابق رونالدينيو في الموسم. 
ونشر الشيخ فيديو لرونالدينيو وقال: "مرحبا ياشعب المملكة العربية السعودية.. البطولة قريبا.. أراك هناك".


فيما رد عليه آل الشيخ قائلا: "‏رونالدينيو جاي للموسم في بطولة Teq ball "
يذكر أن  موسم الرياض مستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

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