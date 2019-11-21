بعد 77 يوما من إصداره.. السيسي يلغي هذا القرار

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السيسي

قرار

بنين

سفيرة

إلغاء قرار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.

وقد نص القرار الجديد على تعيين أمل محمد عبدالحميد، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

يذكر أن الجريدة الرسمية كانت نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019، بتعيين بعض السفراء في ديوان وزارة الخارجية.

وكان القرار قد شمل تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.


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