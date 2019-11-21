بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

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أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

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قضايا وحوادث

أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه
أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

عبد القادر وحيد

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نيجيريا

مليون دولار

الاحتيال

سجن لاجوس

تمكن أحد السجناء في نيجيريا من تنفيذ عملية احتيال من داخل محبسه في سجن لاغوس شديد الحراسة، حيث كان يسمح له بالخروج لفترة معينة من الحرية.

وبحسب ما تم تداوله فقد كشفت لجنة الجرائم المالية في نيجيريا نجاح محتال، في تنفيذ عملية احتيال بمليون دولار، تمكن من خلالها شراء منازل وسيارة فاخرة.

ولم يستخدم السجين المحتال في عملية النصب سوى هاتفه والإنترنت.

وأضافت لجنة الجرائم أن السجين اعتقل في عام 2012 إثر إدانته بالاحتيال عبر الإنترنت عن طريق التحويلات البنكية واستنساخ شيكات مزورة.

كما أوضحت أنه يقضي عقوبة السجن 24 عاما في سجن لاغوس شديد الحراسة، منوهة أ،ه استغلّ الحرية الممنوحة له مع شبكة من المسؤولين الفاسدين في السجن، لتنفيذ عملية الاحتيال.

وقد تمكن أثناء وجوده في السجن، من الوصول إلى حساب زوجته المصرفي الذي اعتاد تحويل الأموال إليه، بالإضافة إلى فتح حسابين مصرفيين باسم مزيف.


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