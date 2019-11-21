«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

21 نوفمبر 2019 - 04:36 م

تشهد السعودية وخاصة مدينة الرياض، موجة برد قارسة تعد الأقوى منذ 30 عامًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط وشرق المملكة والرياض، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم برودة قياسية وصلت إلى 7 و8 درجات مئوية.

وذكر حساب "أخبار السعودية الجديدة" أن "أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض كانت في شهر نوفمبر عام 1988م، إذ بلغت 7 درجات مئوية، واليوم تشهد العاصمة درجة حرارة مقاربة لما كانت في نهاية الثمانينيات".

وتفاوتت الأرقام التي سجلها المختصون بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.