» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

21 نوفمبر 2019 - 04:44 م

أعلن مسئولو النجم الساحلي التونسي، اليوم الخميس، موعد مباراته أمام النادي الأهلي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف نادي النجم عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، أن المباراة ستقام يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في الثامنة مساءًا بتوقيت تونس “9 مساءًا بتوقيت القاهرة”، وأنه سيتم طرح التذاكر خلال اليومين القادمين.

يذكر أن يقع في المجموعة الثانية الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في مجموعة واحدة بدوري الأبطال